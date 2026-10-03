EU interceptó buque hacia Cuba que transportaba combustible; lo escoltan hasta puerto mexicano

La Habana/Washington. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos anunció este viernes la incautación del carguero Grace tras denunciar que transportaba “de manera ilegal” combustible a Cuba.

La operación comenzó a principios de septiembre, cuando un equipo de las unidades tácticas de los Guardacostas abordó el carguero en el mar del Caribe.

Tras el abordaje, el carguero fue escoltado al puerto de la localidad mexicana de Progreso, donde la Marina mexicana efectuó una inspección en profundidad del navío, que terminó con la confirmación de la existencia de grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre del carguero, “un peligro inherente para el medio marino”, de acuerdo con el comunicado del Servicio de Guardacostas.

El Grace, añade, “también transportaba varios contenedores sospechosos de albergar combustible ilegal”.

El buque, de 300 pies de eslora (91 metros), fue interceptado en el mar Caribe, entre Cuba y México, el 5 de septiembre tras recurrir a maniobras de la “flota oscura” en un intento de eludir a las autoridades, según un informe del New York Times, que citó un comunicado de la Guardia Costera.

La Guardia Costera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bloqueo petrolero

La administración Trump ha declarado abiertamente que su objetivo es cambiar el gobierno de Cuba. El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a principios de este año ha sometido al país a una grave presión, ya que se enfrenta a la escasez de combustible y a cortes de electricidad agravados por una infraestructura deficiente.

Los envíos de petróleo procedentes de los proveedores tradicionales de Cuba, Venezuela y México, se interrumpieron bruscamente después de que Estados Unidos secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero.

Las lanchas de la Guardia Costera de Estados Unidos patrullan las aguas frente a las costas de Cuba, mientras que las sanciones y las amenazas han disuadido a los petroleros incluso de zarpar.

No estaba claro cuánto combustible transportaba el ‘Grace’, según el Times.

Los funcionarios de la Guardia Costera no revelaron cómo sabían que el combustible se dirigía a Cuba, pero afirmaron que esa evaluación se basaba en información de inteligencia, según el informe.

La incautación del ‘Grace’ se produce tras el abordaje y detención del ‘Jaira Provider’, otro carguero interceptado a principios de este verano por los mismos motivos.