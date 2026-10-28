Tic Tac: el cambio climático es ahora y la indiferencia no es una opción

El Museo Memoria y Tolerancia y HSBC México presentan Tic Tac. El cambio climático es ahora en el Museo Yancuic, una experiencia interactiva para reflexionar y actuar frente a la crisis climática.

El tiempo no se detiene y la conversación sobre el cambio climático tampoco. En un esfuerzo conjunto por transformar la conciencia en responsabilidad activa, el Museo Memoria y Tolerancia, en alianza con HSBC México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Global Methane Hub, inauguró en el Museo Yancuic una nueva edición de la exposición temporal Tic Tac. El cambio climático es ahora.

Tras su presentación inicial en 2020 en el Museo Memoria y Tolerancia, la muestra se renovó con la visión de la científica Carol Perelman y el museógrafo Julio Arias. Ahora, con su llegada al oriente de la capital, se busca acercar a nuevos públicos las causas y consecuencias de la crisis climática de forma interactiva, con un mensaje claro: aún estamos a tiempo de actuar y la indiferencia no es una opción. Durante el acto inaugural, Sharon Zaga, presidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, reflexionó con fuerza sobre la urgencia de asumir una postura activa frente a la crisis socioambiental:

El Museo Memoria y Tolerancia solo se dedica a una cosa: vender conciencia. Dejemos atrás esta indiferencia que nos mata, porque ese es el cáncer de la humanidad. Nuestras lágrimas no curan la pobreza. Nuestro dolor no alivia a la humanidad que hoy está sufriendo. A nuestro planeta tampoco. Eso lo cura nuestra decisión de actuar.

Por su parte, la destacada activista climática de origen otomí, Xiye Bastida, conmovió al público asistente al conectar sus raíces con la urgencia del momento presente:

No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la pedimos prestada de futuras generaciones. Y yo siempre me pregunto: ¿cómo puedo ser yo una mejor ancestra? La pregunta no es si el mundo va a cambiar drásticamente, porque lo va a hacer; la pregunta es cuánto podemos amar a nuestros hijos y cuánto podemos respetar a la Madre Tierra para darle a la humanidad la mejor oportunidad de vivir en armonía y en abundancia. Les invito a que vean el activismo como una práctica de imaginación y creatividad.

(Ricardo Ramírez – Branded Content)

El compromiso del sector financiero y privado también se hizo escuchar con la intervención de Jorge Arce, director general de HSBC México, quien resaltó el papel indispensable de la filantropía y el trabajo en comunidad:

¿Cómo convertimos la ambición climática en acción? En HSBC reconocemos que algunos desafíos no pueden resolverse únicamente con un producto financiero. Es aquí donde la filantropía, el voluntariado y las alianzas estratégicas desempeñan un papel único. Nuestra tarea es conectar esas fortalezas y mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo.

(Ricardo Ramírez – Branded Content)

Al término de la ceremonia y tras el tradicional desenredado de listón para la inauguración formal de la exposición, HSBC México reconoció la labor de Junior Achievement México, Fundación ProEmpleo, Pro Bosque Chapultepec, Pronatura, The Nature Conservancy y Laboratoria, aliados estratégicos con quienes la institución financiera lleva a cabo distintas iniciativas filantrópicas.

Tic Tac. El cambio climático es ahora permanecerá abierta al público hasta finales de marzo de 2027 en el Museo Yancuic, en la alcaldía Iztapalapa, de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas (último acceso a las 16:00 horas), con entrada gratuita.