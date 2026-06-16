Tiago Splitter es el nuevo entrenador de los Bulls de Chicago de la NBA

Chicago. El brasileño Tiago Splitter fue nombrado este martes como nuevo entrenador jefe de los icónicos Bulls de Chicago, un hito para el basquetbol latinoamericano en la NBA.

El ex pívot brasileño, de 41 años, se ganó este primer puesto permanente en los bancos de la liga norteamericana tras su exitoso paso como interino por los Portland Trail Blazers.

Splitter será el entrenador número 25 de los Bulls, una franquicia que ha vivido una última década de mediocridad, pero aún reconocida globalmente por la gloria de la época de Michael Jordan.

Los “Bulls representan todo lo que amo de este juego: llevan consigo una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo joven y hambriento de jugadores dispuesto a crecer”, dijo Splitter en el anuncio oficial.

En Chicago releva a Billy Donovan, que ocupó el cargo desde 2020 con un bagaje de solo una clasificación a playoffs.

Esta pobre trayectoria derivó en el despido en abril del jefe deportivo, Arturas Karnisovas.

Su relevo, Bryson Graham, ve en Splitter al guía ideal de un plantel que, sin grandes figuras, debe reconstruirse alrededor de jóvenes como Josh Giddey y Matas Buzelis después de años de fallidos traspasos y elecciones de Draft.

En el proceso de selección “Tiago se destacó por su inteligencia baloncestística, su capacidad para conectar con los jugadores y desarrollarlos, y por la manera en que sus equipos compiten cada noche”, dijo Graham.

“Ha ganado en todos los niveles del juego, tanto como jugador como entrenador, en múltiples continentes, y creemos que su visión encaja perfectamente con nuestra joven plantilla”, resumió.

“!Es genial ver a Tiago Splitter convertirse en entrenador principal de los Bulls! ¡Muy, muy, muy feliz por ti, mi amigo! ¡Felicidades y mucha suerte!”, dijo en X el argentino Emanuel Ginóbili, compañero del brasileño en los Spurs San Antonio que ganaron el anillo en 2014.

La nominación de Splitter como entrenador jefe, adelantada el lunes por la cadena ESPN, es también inédita para el basquet latinoamericano en la NBA.

James Borrego, de raíces mexicanas pero nacido en Albuquerque (Estados Unidos), fue el primer entrenador jefe hispano en la liga con su llegada en 2018 a los Hornets de Charlotte.

En otro paso de la globalización de los banquillos, Jordi Fernández es desde 2024 el primer español en dirigir en la NBA al frente de los Nets de Brooklyn.

Primer brasileño campeón

Splitter, que fue asistente en los Nets (2019-23) y los Rockets de Houston (2023-2024), comenzaba una andadura también de auxiliar en los Trail Blazers cuando en octubre tuvo que asumir la dirección tras la súbita salida de Chauncey Billups.

En medio de un gigantesco escándalo de apuestas, Billups fue señalado por la FBI por participar en una trama de partidas de poker amañadas y por filtrar información de su equipo a apostadores.

Bajo el mando del brasileño, Portland terminó la campaña con un registro de 42 victorias y 40 derrotas y avanzó a sus primeros playoffs desde 2021, cayendo en primera ronda ante los Spurs de Victor Wembanyama (4-1).

Como jugador, este antiguo pívot de 2.11 metros de altura tuvo una trayectoria de siete años en la NBA.

Entre 2010 y 2015 se convirtió en un jugador importante de los Spurs de Ginóbili y Tim Duncan y en 2014 fue el primer jugador nacido en Brasil en conquistar un anillo.

Posteriormente vistió los uniformes de los Hawks de Atlanta y los 76ers de Philadelphia antes de que, afectado por una lesión de cadera, anunciara su retiro en 2018.

Splitter tiene también nacionalidad española tras jugar una década con el Baskonia (2000-2010).