Tensión en la Península de Corea: Pionyang reconoce haber hecho una prueba de misiles

Corea del Norte rEl lanzamiento estuvo supervisado por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El proyectil, que KCNA definió como un “misil estratégico de rango intermedio”, voló unos mil kilómetros hasta alcanzar su objetivo en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según la agencia.

econoció este domingo haber realizado una prueba de misiles en la víspera, un lanzamiento que fue confirmado por las autoridades de Corea del Sur, en plena escalada de la tensión intercoreana.

La prueba “se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para capacitar en el manejo del equipo a los soldados de misiles que operan el sistema de armas estratégicas hipersónicas”, detalló la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

El mandatario norcoreano ensalzó a los oficiales y soldados responsables del lanzamiento y dijo que este tipo de pruebas son “una forma de ejercer la disuasión“, recoge KCNA.

El lanzamiento ocurre dos semanas después de que Pioyang disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, con unas pocas horas de diferencia, el 20 de septiembre, en aparente protesta por una resolución del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que instaba a la desnuclearización de la península coreana.

El incidente llega además en plena escalada de la tensión intercoreana, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que provocaron las heridas graves de dos soldados surcoreanos, además de un soldado herido leve.

Seúl ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Corea del Sur de mentir para justificar “provocaciones” en la frontera.