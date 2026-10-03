Seguimos impulsando la economía familiar desde las colonias: lleva Manque Sabadito Emprendedor a la Industrial

-Con apoyo del ICATECH lleva taller gratuito de velas artesanales al Centro Comunitario de la colonia Industrial

Manque Granados llevó una nueva edición de Sabadito Emprendedor a la colonia Industrial, donde vecinas del sector aprendieron a elaborar velas artesanales, una actividad que promueve el autoempleo, generando una nueva alternativa de ingresos para sus familias.

El taller, impartido por el Instituto de Capacitación para el Estado de Chihuahua (ICATECH), se realizó en el Centro Comunitario de la colonia Industrial y permitió a los asistentes aprender paso a paso una habilidad que puede convertirse en producto para venta y una alternativa para generar ingresos desde sus hogares.

“Vamos a seguir llevando oportunidades a las colonias de Chihuahua, acercando herramientas que sirvan de verdad y que puedan convertirse en oportunidades para las familias”, expresó Manque Granados.

Manque agradeció al Gobierno del Estado y Gobierno Municipal por hacer posible el Sabadito Emprendedor, y con ello, llevar oportunidades directamente a las colonias y generar espacios donde las familias puedan aprender, convivir y encontrar herramientas para mejorar su economía.

“Cuando llevamos oportunidades hasta las colonias y trabajamos en equipo con la gente, seguimos haciendo grande a Chihuahua y su gente”, concluyó.