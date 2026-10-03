Destaca Yesenia Reyes apoyos que fortalecen a las familias y escuelas del noroeste

Casas Grandes, Chih.— La diputada local Yesenia Reyes destacó la importancia de acercar programas y apoyos que representan beneficios directos para las familias y contribuyen a mejorar las condiciones de las escuelas de la región noroeste.

Durante su recorrido por Casas Grandes, la legisladora acompañó la entrega de apoyos económicos del programa Ocupación Temporal, el cual brinda a las personas la oportunidad de generar un ingreso mientras participan en acciones de beneficio para su comunidad.

En esta misma jornada se entregó mobiliario y equipamiento escolar, apoyos para madres de familia y kits didácticos, acciones que, señaló, representan un respaldo para las familias y para el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes.

Yesenia Reyes reconoció el trabajo del Dr. Jesús Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, por acercar estos programas a las comunidades, así como el respaldo de la Gobernadora Maru Campos para impulsar acciones que atienden las necesidades de las familias chihuahuenses.

Posteriormente, en el municipio de Ascensión, la diputada acompañó la entrega de mobiliario y equipamiento escolar en la Secundaria Benito Juárez, como parte de las acciones impulsadas por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE).

Durante esta actividad reconoció el trabajo del director de ICHIFE, Luis Iván Ortega, así como del personal que participa en estas acciones para fortalecer los espacios educativos.

La legisladora señaló que contar con escuelas mejor equipadas permite generar mejores condiciones para que las y los estudiantes desarrollen sus actividades académicas, por lo que continuará acompañando las gestiones y acciones que beneficien a las comunidades del Distrito 01.

“Cuando llegan los apoyos a nuestras comunidades, se convierten en oportunidades para las familias y en mejores espacios para nuestros estudiantes. Es importante seguir sumando esfuerzos para que estos beneficios lleguen a donde más se necesitan”, expresó Yesenia Reyes.

La diputada reiteró su reconocimiento al Gobierno del Estado por mantener una visión cercana a las comunidades del noroeste y por impulsar programas que atienden tanto las necesidades de las familias como las de los planteles educativos.