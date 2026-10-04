Ejecutan a hombre en autolavado de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc. – Un hombre falleció la tarde del sábado 03 de octubre del 2026 por heridas producidas por arma de fuego en el interior de un vehículo en el lavado de autos que se ubica en avenida Morelos y 31 de colonia Francisco Villa.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió al lugar, infomó que tuvo a la vista el cuerpo de un masculino ya sin signos vitales en el interior de un vehículo Chevrolet, linea Yukon, color gris, modelo 2002.

El masculino sin vida fue identificado en el lugar de manera preliminar como Jairo T. A, de 27 años de edad a quien se le aprecian heridas por arma de fuego en pecho y cabeza.

Personal de Servicios Periciales embaló en la escena diversos casquillos de armas de fuego al parecer calibres. 223 y 7. 62 x 39 milimetros.

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El cuerpo del hombre sin vida fué trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicar la necropsia de Ley.