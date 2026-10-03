Realizará Municipio recarpeteo en tramo de la calle Aldama

–Los trabajos iniciarán este próximo lunes 5 de octubre

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 3 de octubre de 2026.-El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas emite una alerta vial por los próximos trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en un tramo de la calle Aldama, los cuales iniciarán este lunes 05 de octubre.

Las labores de recarpeteo se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre la avenida Colón y la calle 51, por lo que se invita a la ciudadanía a circular con precaución por el área de los trabajos con el objetivo de cuidar la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buenas condiciones las vialidades de Chihuahua Capital, mediante acciones de rehabilitación que contribuyen a mejorar la movilidad y brindar trayectos más seguros y eficientes para las familias.