Las claves del ataque de dos hermanos a escuela en Coahuila en el que fue asesinada la subdirectora

La subdirectora de una secundaria murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos de 18 años de edad al interior de un plantel educativo ubicado en Torreón, Coahuila.

Medios locales afirmaron que los atacantes conocidos como “Los cuates” hirieron de gravedad a un profesor de la institución y a otros alumnos que se encontraban en el recinto escolar.

La agresión provocó la suspensión inmediata de las actividades escolares y una intensa movilización policial en la zona, al tiempo que las autoridades estatales y federales iniciaron las diligencias.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció junto con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch la creación de un grupo de trabajo dedicado a frenar el contenido violento que hay en las redes sociales como medida de prevención a posibles futuros ataques inspirados en los ya acontecidos.

¿Quiénes fueron las víctimas de “Los cuates”?

Como consecuencia de la agresión, la subdirectora de la institución de 56 años de edad murió en el lugar. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y reciben atención médica en hospitales de la zona.

Según diferentes medios locales, uno de los heridos se encuentra grave y un joven alumno de 13 años de edad perdió una mano a causa de las heridas provocadas por armas blancas que portaban “Los Cuates”.

¿Quiénes eran los agresores de la secundaria?

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de dos jóvenes de 18 años de edad, identificados como hermanos y exestudiantes del plantel.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad tras ser retenidos por trabajadores y estudiantes del centro educativo. En redes sociales, ambos son señalados como “Los Cuates”.

¿Qué se encontró en la secundaria de Torreón?

Las investigaciones preliminares de la fiscalía estatal descartaron la presencia de explosivos de alto calibre en el sitio, precisando que los detenidos emplearon armas blancas y objetos tipo petardos durante el ataque. Las autoridades se trasladaron al municipio para entrevistar a los sospechosos y determinar el móvil del crimen.

Aunque, de acuerdo con los reportes, los hermanos pudieron haber generado la agresión debido a que formaban parte de la comunidad “Incel”.

¿Había antecedentes de violencia escolar?

Este incidente se suma a otros episodios recientes este año en planteles del país, como el ataque armado registrado en una preparatoria de Michoacán que dejó dos docentes fallecidos, así como el homicidio con arma blanca de un estudiante de 16 años de edad en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur en la Ciudad de México, hechos que han encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad y los protocolos de protección en los recintos educativos de México.

¿Cuáles fueron las reacciones institucionales al ataque?

El incidente generó varios pronunciamientos por parte de las autoridades educativas y del sector público a nivel nacional.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó los actos de violencia cometidos en el plantel de Torreón, expresó su solidaridad y condolencias con la familia de la subdirectora fallecida y con la comunidad escolar, y anunció que enviará un equipo de acompañamiento psicopedagógico a la institución.

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México también se pronunció sobre el caso y anunció que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos.