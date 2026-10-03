Prevé CEPC ligero descenso de temperaturas durante el fin de semana por ingreso de frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se prevé un ligero descenso de temperaturas en diversas regiones del estado, asociado a la masa de aire frío del sistema frontal número 1.

Para este sábado, las temperaturas máximas serán de 35 grados centígrados (°C) en Chínipas, 28 en Ojinaga, 25 en Juárez, Janos y Delicias, 24 en Chihuahua y Camargo, 23 en Jiménez, 22 en Madera, 20 en Temósachic, 19 en Cuauhtémoc y 17°C en Guachochi.

Se prevén lluvias de 5.1 a 25 milímetros (mm) en Julimes, López, Coronado, Jiménez y Manuel Benavides.

Serán de 2.1 a 5 mm en Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Parral, Camargo, Coyame y Ojinaga.

En otras regiones se prevén precipitaciones de 0.1 a 2 mm.

El domingo se mantendrán condiciones de fresco a templado por la mañana y de cálido a caluroso por la tarde, con ambiente frío en la zona serrana.

Se prevén lluvias de 2.1 a 5 mm en municipios de las zonas noroeste, occidente, suroeste, centro, sur y sureste, mientras que en Guadalupe, Ascensión, Madera, Matachí, San Francisco de Conchos, Camargo y Manuel Benavides se esperan precipitaciones de 0.1 a 2 mm.

Ambos días estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Los vientos podrían superar los 45 km/h en Ascensión, Janos y Guachochi; el domingo, rebasarán los 55 km/h en Janos y los 45 km/h en Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Guachochi, con probables de tolvaneras en sectores de Janos.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer debajo de árboles, postes, anuncios o estructuras que pudieran representar un riesgo.

A quienes transiten por carretera se les recomienda disminuir la velocidad y extremar precauciones. Durante tormentas eléctricas se debe buscar refugio en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. En caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.