Estará programa de Destilichadero del Municipio en 8 colonias del 5 al 10 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero, estará en 8 colonias del 5 al 10 de octubre,
Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del mediodía.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
Lunes 5 de octubre
Colonia: Minerales III
Cuadrante: Mineral de Josefina, Ignacio Rodríguez, Mineral 3 Estrellas y Río Sacramento
Contenedor: Mineral 3 Estrellas y Monte Everest
Martes 6 de octubre
Colonias: CDP y Jardines de Sacramento
Cuadrante: Insurgentes, calle 17a, Av. Colegio Militar y calle 21 de Mayo
Contenedor: Ignacio Rodríguez y Cultura Popular
Miércoles 7 de octubre
Colonia: Emiliano Zapata
Cuadrante: Av. Antonio de Montes, Av. San Felipe, Av. de la Cantera y Blvd. Antonio Ortiz Mena
Contenedor: calle 9 de Octubre y 2 de Octubre
Jueves 8 de octubre
Colonias: Desarrollo Urbano y Chula Vista
Cuadrante: calle 20, América Latina, Vialidad CH-P, Blvd. Fuentes Mares y calle Turquesas
Contenedor: calle Diamante y calle Ematita (en parque colonia Chulavista)
Viernes 9 de octubre
Colonia: Rodolfo Fierro
Cuadrante: Progreso Nacional, Av. Sosa Vera, Vialidad Los Nogales y Rodolfo Fierro
Contenedor: CDP y Manuel Buendía (en el parque La Coliflor)
Sábado 10 de octubre
Colonia: Abraham González
Cuadrante: Eucalipto, Cosmos, Pino y Av. Tecnológico
Contenedor: Mitla y Encino