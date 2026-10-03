Estará programa de Destilichadero del Municipio en 8 colonias del 5 al 10 de octubre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero, estará en 8 colonias del 5 al 10 de octubre,

Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Lunes 5 de octubre

Colonia: Minerales III

Cuadrante: Mineral de Josefina, Ignacio Rodríguez, Mineral 3 Estrellas y Río Sacramento

Contenedor: Mineral 3 Estrellas y Monte Everest

Martes 6 de octubre

Colonias: CDP y Jardines de Sacramento

Cuadrante: Insurgentes, calle 17a, Av. Colegio Militar y calle 21 de Mayo

Contenedor: Ignacio Rodríguez y Cultura Popular

Miércoles 7 de octubre

Colonia: Emiliano Zapata

Cuadrante: Av. Antonio de Montes, Av. San Felipe, Av. de la Cantera y Blvd. Antonio Ortiz Mena

Contenedor: calle 9 de Octubre y 2 de Octubre

Jueves 8 de octubre

Colonias: Desarrollo Urbano y Chula Vista

Cuadrante: calle 20, América Latina, Vialidad CH-P, Blvd. Fuentes Mares y calle Turquesas

Contenedor: calle Diamante y calle Ematita (en parque colonia Chulavista)

Viernes 9 de octubre

Colonia: Rodolfo Fierro

Cuadrante: Progreso Nacional, Av. Sosa Vera, Vialidad Los Nogales y Rodolfo Fierro

Contenedor: CDP y Manuel Buendía (en el parque La Coliflor)

Sábado 10 de octubre

Colonia: Abraham González

Cuadrante: Eucalipto, Cosmos, Pino y Av. Tecnológico

Contenedor: Mitla y Encino