Jáuregui: en 2027 debemos elegir candidaturas que fortalezcan al PAN

Ante militantes y simpatizantes del Distrito 15, señaló que está listo para participar en el método de selección que determine Acción Nacional

César Jáuregui Moreno sostuvo un encuentro con militantes, simpatizantes y vecinos del Distrito 15, ante quienes habló sobre el proceso que vivirá Acción Nacional rumbo a 2027 y aseguró que está preparado para participar en el método que finalmente determine el partido.

La reunión se realizó con alrededor de 80 asistentes de colonias como Industrial, Che Guevara, Arquitectos, Obrera y Popular. Fue organizada por Tere Cisneros y Miriam Vázquez.

“Yo hice un compromiso, primero con mi familia y con mi equipo, de que si no era el candidato o el aspirante más competitivo para representar al PAN para la alcaldía de Chihuahua, no tenía ningún caso seguir adelante. Pero por los estudios demoscópicos que tengo, por las encuestas serias que he visto, que han hecho empresarios y otras personas, y las mías propias, estoy total y absolutamente seguro de que soy el candidato más competitivo. Así que vamos a seguir adelante hasta la victoria”, afirmó Jáuregui.

Ante los panistas, explicó que se mantiene a la espera de que el PAN defina las reglas para seleccionar sus candidaturas y manifestó que está listo para participar bajo el método que se determine, ya sea mediante encuestas, una elección interna o cualquier otro mecanismo que acuerde el partido.

Señaló que, más allá del método, el objetivo debe ser llegar a 2027 con las mejores candidaturas, un PAN unido y con la fortaleza necesaria para enfrentar la elección.

“Lo importante es que en 2027 escojamos a los mejores candidatos, que salgamos fuertes y que desde Chihuahua capital contribuyamos también a fortalecer el proyecto de Marco Bonilla”, expresó.

Durante el encuentro, Jáuregui compartió su visión sobre el PAN y habló también de los retos que observa para la ciudad de Chihuahua, particularmente en materia de infraestructura, servicios públicos y seguridad, así como de la necesidad de mantener cercanía permanente con las colonias.

La reunión tuvo también como propósito dialogar sobre el futuro de Chihuahua, mantener el trabajo territorial y escuchar las necesidades de las colonias de esta zona de la ciudad.

El encuentro transcurrió en un ambiente de entusiasmo. Militantes y simpatizantes recibieron a Jáuregui con muestras de afecto y, en distintos momentos, corearon “¡César, César, César!” y “¡nuestro próximo presidente municipal!”.

Jáuregui agradeció las expresiones de respaldo y reiteró que continuará recorriendo Chihuahua, reuniéndose con militantes y ciudadanos, y esperando los tiempos y las reglas que establezca Acción Nacional para las definiciones rumbo a 2027.