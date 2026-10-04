Ingresa el primer frente frío; prevén lluvias fuertes en el estado

El frente núm. 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas, continuará interaccionando con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país, inestabilidad atmosférica, y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originando la probabilidad de lluvias intensas acompañadas con descargas eléctricas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Coahuila y Campeche, así como lluvias fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas. Al finalizar el día, el sistema frontal será reforzado por una masa de aire frío, propiciando un descenso de la temperatura en el norte y noreste del territorio mexicano, así como viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por otro lado, un canal de baja presión extendida a lo largo de la Sierra Madre Occidental, una vaguada en altura, divergencia en altura y el ingreso de humedad del oceáno Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes:zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

