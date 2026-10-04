Rafa Loera suma otro recorrido de 12 horas; dialoga con vecinos de Quintas Carolinas

Chihuahua, Chih. – El aspirante a la alcaldía, Rafa Loera, lleva a cabo una nueva jornada maratónica de 12 horas, enfocada en recorrer las calles de la colonia Quintas Carolinas, al norte de la ciudad.

Rafa Loera acompañado por parte de su equipo se da a la tarea de caminar calle por calle para tocar puertas, dialogar frente a frente con los vecinos y levantar de primera mano las opiniones y necesidades más urgentes del sector. El objetivo de este ejercicio es construir un proyecto de ciudad fundamentado en el sentir real de las familias chihuahuenses.

El acercamiento destaca por un diálogo franco y honesto con los colonos. En sus pláticas, el aspirante hace hincapié en que su interés por la comunidad va más allá de los tiempos políticos o electorales.

“Les garantizo otra cosa, el día de mañana si yo tengo un puesto también voy a seguir viniendo y vamos a seguir siendo amigos, hay que construir todos juntos”, es el mensaje que Loera comparte con los habitantes de la zona durante esta jornada.

Con este tipo de recorridos extendidos, Rafa Loera reafirma que su prioridad es escuchar a la gente directamente en sus colonias, buscando consolidar una visión de trabajo que ponga a las personas en el centro de las decisiones y mantenga un vínculo cercano en todas las zonas de la capital.