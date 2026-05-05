Tenistas podrían boicotear Roland Garros por desacuerdo sobre premios: Sabalenka

Roma. Los tenistas podrían boicotear el Abierto de Francia si no se aumenta el premio en metálico del Grand Slam sobre tierra batida, dijo este martes la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

La amenaza de la bielorrusa se conoce cuando hay un desacuerdo entre los jugadores y los organizadores de Roland Garros sobre la distribución de los premios, a pesar de que el torneo de este año ofrece un aumento de 9.5 por ciento a 61.7 millones de euros (72.19 millones de dólares).

Varios jugadores de primer nivel emitieron un comunicado el lunes en el que dijeron que iban a recibir unos premios que probablemente seguirían siendo inferiores a 15 por ciento de los ingresos del torneo, mucho menos que 22 por ciento que exigían para equipararse a los torneos ATP y WTA de categoría 1000 combinados.

Cuando se le preguntó hasta dónde podrían llegar los jugadores con sus demandas, Sabalenka dijo a periodistas en el Abierto de Italia: “Creo que en algún momento lo boicotearemos (el torneo), sí. Siento que esa va a ser la única forma de luchar por nuestros derechos”.

“Veamos hasta dónde podemos llegar, si será necesario que los jugadores lo boicoteen (…) Algunas cosas me parecen realmente injustas para los jugadores. Creo que en algún momento se llegará a eso”.

Sin embargo, la número uno del mundo se mostró esperanzada respecto de las negociaciones en curso. “De verdad espero que, con todas las negociaciones que estamos llevando a cabo, lleguemos en algún momento a la decisión correcta, a una conclusión con la que todos estén contentos”, añadió.

El aumento de la bolsa de premios de 5.4 millones de euros respecto de 2025; sin embargo, sigue dejando a Roland Garros a la zaga de los otros torneos del Grand Slam.

El Abierto de Estados Unidos ofreció 90 millones de dólares el año pasado, mientras que Wimbledon pagó 53.5 millones de libras (72.51 millones de dólares) y el Abierto de Australia un récord de 111.5 millones de dólares australianos (80.06 millones de dólares) este año.