Lanza Desarrollo Rural convocatoria para la adquisición de borregos

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que, como parte de la estrategia del programa Cuenta Conmigo en el Campo, ya se encuentra abierta la convocatoria dirigida a personas productoras interesadas en la adquisición de sementales ovinos de registro, propiamente, borregos.

El objetivo es fortalecer la calidad genética y productividad del sector pecuario en Chihuahua, mediante este esquema que otorgará un monto máximo de 5 mil pesos por ejemplar, con un límite de hasta dos por beneficiario.

Las y los interesados deberán presentar su solicitud en las ventanillas establecidas en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte No. 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en las presidencias municipales con personal del Departamento de Coordinación de Residentes adscrito a la dependencia.

El periodo de recepción estará vigente hasta el 27 de noviembre, o antes si se agota la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

Para asesoría y aclaraciones, las y los productores pueden acercarse a la plantilla del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721.

La SDR recuerda que la presentación de la solicitud y documentación no garantiza el acceso al apoyo, ya que su asignación está sujeta a la disponibilidad de presupuesto.

Se invita a consultar la convocatoria completa, así como los requisitos y anexos técnicos, en el portal oficial:

https://secrural.chihuahua.gob.mx/sdr/