FIFA invita a la Federación iraní de Futbol a su sede en Zúrich por el Mundial

París.- La FIFA invitó a su sede en Zúrich a la Federación Iraní de Futbol “antes del 20 de mayo para preparar el Mundial”, informaron este martes a la AFP fuentes cercanas al proceso.

La participación de Irán en el próximo Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio) no está garantizada al cien por ciento, en un contexto de guerra en Medio Oriente, iniciado a finales de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní.

Pese a esta situación, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ha repetido en varias ocasiones que Irán disputará sus partidos de la fase de grupos en territorio estadunidense, tal como está previsto.

“Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, jugará en Estados Unidos”, declaró Infantino el 30 de abril en la apertura del Congreso 76 de la FIFA organizado en Vancouver.

“Si Gianni lo dijo, entonces estoy de acuerdo”, declaró después el presidente Donald Trump a unos periodistas.

“Le dije: ‘Haz lo que quieras. Puedes tenerlos’. Creo que se les debe permitir jugar”, añadió el mandatario, que en otros momentos ha insinuado que los futbolistas iraníes no estarían “seguros” si viajan a su país.

Estas declaraciones llevaron a los responsables futbolísticos de Irán a pedir que los encuentros del Team Melli pudieran organizarse en México, iniciativa rechazada por la FIFA.

Pese a las declaraciones de Infantino, el reciente Congreso de la FIFA ilustró las posibles dificultades logísticas de una presencia de Irán en Norteamérica.

La víspera, la delegación iraní anuló su presencia en Vancouver, alegando un comportamiento ofensivo por parte de la policía de inmigración a su llegada al aeropuerto de Toronto.

A su regreso a Irán, el presidente de la federación iraní de futbol, Mehdi Taj, declaró a los medios locales que deseaba “una reunión con la FIFA”, con la cual “tenemos muchos temas que tratar”.

El máximo organismo del futbol espera una respuesta de la Federación iraní, a la que desea recibir, como muy tarde, tres semanas antes del inicio del Mundial.

El primer partido de Irán está programado para el 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. Luego jugará contra Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y frente a Egipto el día 27 en Seattle.