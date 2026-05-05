Bad Bunny impacta en la Met Gala 2026: el poderoso significado detrás de su look envejecido

Bad Bunny llevó su look al extremo en la Met Gala 2026 al aparecer envejecido, con bastón y prótesis hiperrealistas con mucho simbolismo.

Bad Bunny volvió a convertirse en uno de los protagonistas absolutos de la Met Gala 2026, pero esta vez no solo por su estilo. El artista puertorriqueño apareció irreconocible: canas, arrugas marcadas, bastón y una transformación física que simulaba varias décadas más de edad.

El significado detrás look de Bad Bunny en la Met Gala 2026

La impactante caracterización no fue casual, Bad Bunny interpretó una versión anciana de sí mismo como parte de una reflexión sobre el envejecimiento y la forma en que la moda suele ignorar a los cuerpos mayores.

El look fue realizado con prótesis hiperrealistas creadas por el reconocido maquillista Mike Marino, especialista en efectos especiales de Hollywood, quien trabajó detalles como manchas, líneas de expresión y cabello completamente gris.

Bad Bunny (Getty Images)

La edición 2026 de la Met Gala estuvo inspirada en “Costume Art”, la nueva exposición del museo centrada en el cuerpo como una forma de expresión artística. Dentro de esa narrativa, Bad Bunny llevó el concepto hacia el tema del paso del tiempo y la invisibilidad de la vejez en la industria de la moda.

El bastón y la postura encorvada no solo funcionaron como accesorios teatrales. También reforzaron la idea de vulnerabilidad física, mientras el cantante caminaba lentamente por la alfombra del museo neoyorquino, completamente metido en personaje.

El atuendo incluyó un esmoquin negro diseñado en colaboración con Zara y un enorme lazo inspirado en diseños clásicos del modista Charles James, figura histórica vinculada al Costume Institute.

Bad Bunny ( Getty Images)

Bad Bunny confirma que la moda también puede ser provocación

Lejos de buscar ser viral, Bad Bunny volvió a demostrar que utiliza la moda como una extensión de su discurso artístico. En los últimos años, el cantante ha convertido cada aparición pública en una declaración estética y política: desde homenajes a Puerto Rico hasta referencias familiares y sociales en eventos masivos.

Bad Bunny (Getty Images)

Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mientras algunos usuarios calificaron el look como “inquietante” o “extraño”, otros celebraron el riesgo creativo y el mensaje detrás de la transformación.

En una gala donde la extravagancia suele dominar, Bad Bunny consiguió algo más difícil: generar conversación. Y lo hizo hablando de un tema incómodo para la moda y la cultura pop, el envejecimiento, sin perder el dramatismo, la ironía y la teatralidad que ya forman parte de su identidad artística.