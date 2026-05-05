Ciclista lesionado tras choque

Un adulto mayor de aproximadamente 65 años resultó lesionado la tarde de este martes tras un accidente vial en la colonia Jardines de Sacramento.

El hombre circulaba en una bicicleta rodada 26 y, al intentar incorporarse a la calle Jardín Fonteira, impactó contra un vehículo Chevrolet Sonic blanco que transitaba de manera regular.

Tras el choque, el ciclista cayó al suelo y sufrió una fuerte lesión en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de Jardín Fonteira y Monte Pico, donde le brindaron atención y lo trasladaron a un hospital.