Tenista Alexander Zverev avanza a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái

Shanghái. Con una victoria ajustada, el tenista alemán Alexander Zverev se impuso al tenista kazajo Alexander Bublik y con ello logró la clasificación a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista germano, de 29 años, se impuso por un ajustado 7-6, 4-6 y 7-6 a Bublik en un duelo que se extendió a dos horas con 41 minutos marcados por la tensión, pues Zverev sufrió una molestia en el tobillo para clasificarse.

“Tuve algunos problemas físicos y quizás estuve más lento”

Zverev, quien acabará el 2026 como el número uno del mundo en la clasificación de la ATP, enfrentará el 14 de octubre de 2026 al australiano Alex de Miñaur en cuartos de final.

Luego de la derrota del español Carlos Alcaraz ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda de Shanghái, el alemán se posiciona como el más dominante del tenis. Jannik Sinner, vigente primer lugar de la clasificación, decidió no volver a jugar en lo que resta del año para recuperarse de una lesión de rodilla que le impide jugar desde que ganó el título en Wimbledon, en julio pasado, lo que deja el camino abierto a Zverev.

En su camino a la cima, Zverev debe poner atención a su tobillo al enfrentarse a De Miñaur, quien eliminó al ruso Karen Kachanov tras derrotarlo en dos sets, por 6-3 y 6-4.

También alcanzó los cuartos de final el español Alejandro Davidovich, tras derrotar al polaco Hubert Hurkacz por 6-1, 3-6 y 7-6.