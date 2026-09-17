“Tenemos que decirles que no necesitamos nada de ellos”, dice Trump sobre Europa

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió nuevamente este miércoles su política arancelaria, al considerar que su país no tiene por qué “cargar” con el déficit que le genera su intercambio comercial con terceras naciones –incluidas varias de Europa–, porque EE.UU. “tiene todo” lo que precisa.

“¿Por qué deberíamos cargar con Canadá? ¿Por qué deberíamos cargar con México? Aunque estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo. ¿Por qué deberíamos cargar con tantos países de Europa? Estamos cargando con las naciones europeas y su déficit de 200.000 millones de dólares. Lo único que tenemos que hacer, es decir: ‘¿Saben qué? Ya no vamos a comerciar con ustedes. No necesitamos nada de lo que tienen'”, sostuvo el mandatario en un acto público.

Acto seguido, el político republicano enumeró las ventajas de las que, en su opinión, dispone la nación norteamericana frente a los países europeos: automóviles, madera y alimentos. “Lo tenemos todo”, recalcó, para luego reconocer que efectivamente “hay algunos” países de los cuales el suyo obtiene “cosas útiles”, sin precisar ni las mercancías, que calificó como “valiosas”, ni su origen.

“No son de la élite”

Para Trump, si EE.UU. deja de comerciar con los países con los cuales tiene déficit comercial –”que son la mayoría”, afirmó–, Washington podría obtener ganancias anuales de “al menos 1,5 billones de dólares”, mas ha insistido en tratar con países que se consideran “de élite”.

“Tratamos con estos países… y no necesitamos nada de ellos. ¿Y se han fijado en que se les considera de élite? […]. Son de élite. Pero solo son de élite porque les permitimos comerciar con nosotros y les dejamos ganar mucho más dinero del que deberían. No son de élite. Los de élite somos nosotros”, alegó.

En su disertación, consideró asimismo que si decidiera cesar esos acuerdos, la nación norteamericana ganaría dinero, “mientras que esos países ‘de élite’ se irían a pique”. “Estamos cargando con casi todos los países del mundo y eso realmente no puede seguir así por mucho más tiempo. Se lo estoy haciendo saber. Les voy a decir: ‘No podemos hacer eso. Simplemente no podemos'”, completó.

Previamente, Trump advirtió a la Unión Europea con imponerle severos gravámenes si se concretaba el ingreso de Canadá como miembro asociado del bloque, al estimar que esa determinación –que, no obstante, tachó de “ridícula”– constituiría una acción “hostil”.

“Si hacen eso –incluir a Canadá como miembro asociado de la UE–, impondré aranceles muy severos, dejaré de comerciar con Europa o tomaré otras medidas contundentes […]. Si la intención es buena, está bien; pero si es mala, impondremos aranceles muy elevados a Europa”, sostuvo.