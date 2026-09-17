Ofrecerá Parque Barrancas 25% de descuento a corredores chihuahuenses durante Chihuahua by UTMB

-La promoción estará vigente del 1 al 4 de octubre e incluye a un acompañante por corredor

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informa que el Parque Barrancas ofrecerá un 25 por ciento de descuento en cualquiera de sus actividades de aventura a las y los corredores chihuahuenses que participen en Chihuahua by UTMB, así como a un acompañante por cada participante.

La promoción estará vigente del 1 al 4 de octubre de 2026, en el marco de la realización de este evento de trail running en la Sierra Tarahumara. Para hacer válido el beneficio, las y los corredores deberán presentar su folio en taquilla. El descuento estará sujeto a disponibilidad y condiciones, no será acumulable con otras promociones y podrán aplicar restricciones.

Este es el segundo año en el que el estado de Chihuahua será sede de esta competencia, la cual forma parte del circuito de Ultra Trail Mont Blanc, el más prestigiado del mundo. En la edición pasada, corredores provenientes de una gran cantidad de países tuvieron la oportunidad de recorrer las Barrancas del Cobre, al lado de los legendarios corredores Rarámuri, los cuales gracias a su trayectoria y reconocimiento han colocado a la entidad como Cuna del Trail a nivel internacional.

Además de fungir como meta de todas las competencias, el Parque Barrancas será el punto central de Chihuahua by UTMB, al concentrar diversas actividades y momentos relevantes del evento. Este espacio ofrece experiencias de aventura como el Circuito de las Siete Tirolesas, la tirolesa ZipRider, la Vía Ferrata y el Bosque Aéreo, entre otras opciones para disfrutar de los paisajes de las Barrancas del Cobre.

Chihuahua by UTMB reunirá a corredoras y corredores de distintas partes de México y del mundo para recorrer los paisajes y senderos de las Barrancas del Cobre, a través de distintas distancias y categorías que ponen a prueba la resistencia y preparación de sus participantes. El evento representa una oportunidad para promover la riqueza natural de la Sierra Tarahumara y fortalecer el posicionamiento de Chihuahua como un destino de turismo de aventura y como Cuna del Trail.

La competencia forma parte del calendario de actividades del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, que celebra su 30 aniversario como una plataforma para impulsar eventos deportivos, culturales y de naturaleza en las diferentes regiones del estado.

Las inscripciones para las distintas competencias se encuentran disponibles en el sitio oficial de Chihuahua by UTMB: https://chihuahua.utmb.world/es/runers/registration.

Con esta promoción, la Secretaría de Turismo y el Parque Barrancas invitan a las y los atletas locales y a sus acompañantes a complementar su participación en Chihuahua by UTMB con una experiencia de aventura, al tiempo que se impulsa el aprovechamiento turístico de uno de los principales atractivos naturales de Chihuahua.