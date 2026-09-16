Alcalde Bonilla endurece postura frente a Morena por debate sobre terrorismo y crimen organizado

El alcalde Marco Bonilla elevó el tono de la confrontación política con Morena al cuestionar la postura del diputado Cuauhtémoc Estrada sobre la posibilidad de calificar como actos terroristas los ataques perpetrados por grupos delictivos contra autoridades y población civil.

Bonilla sostuvo que, ante hechos en los que se atenta contra civiles o elementos de seguridad, las autoridades deben analizar su naturaleza y utilizar las figuras jurídicas que correspondan. Desde su perspectiva, la violencia empleada por organizaciones criminales ha alcanzado niveles que requieren una respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno.

“Cuando ya haya atentado a los civiles, cuando ya haya atentado a las fuerzas del orden, tenemos que aprender a calificarlo como un acto terrorista”, afirmó.

El presidente municipal también llevó el debate al terreno electoral y cuestionó la postura de la bancada de Morena respecto a la reforma electoral estatal. Señaló que dicha legislación contempla medidas para sancionar la injerencia del crimen organizado en las campañas y sostuvo que Morena ha impugnado ese apartado.

El munícipe cuestionó que representantes políticos cuestionen la gravedad de los ataques mientras, según su planteamiento, existen diferencias sobre las medidas para impedir la intervención del crimen organizado en la política.

“Lo que los ciudadanos de bien esperamos de nuestros representantes y nuestros legisladores, uno es que defiendan a nuestros elementos que procuran la integridad, el bienestar, la tranquilidad y la paz de nuestro estado y dos que defiendan a los ciudadanos”, declaró.

El alcalde mencionó además el uso de drones y artefactos explosivos como parte de las modalidades de violencia que, a su juicio, deben ser consideradas con especial seriedad por las autoridades.

“Yo creo que la mejor manera de poder combatir a la delincuencia organizada es haciendo equipo y no protegiéndolos”, expresó Bonilla, al insistir en la necesidad de coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal frente a los grupos criminales.