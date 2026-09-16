Calle Bustamante tendría un costo de 18 mdp para su posible venta al Ayuntamiento

La posible venta de un tramo de la calle Bustamante, ubicado sobre la zona donde anteriormente operaban Alsuper Universidad y Mueblerías Gala, tendría un costo aproximado de 18 millones de pesos, de acuerdo con uno de los avalúos realizados para determinar el valor del área.

El alcalde Marco Bonilla informó que el proyecto ya fue aprobado en comisiones y cuenta con dictámenes técnicos de las dependencias involucradas, entre ellas la Subsecretaría de Movilidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el Gobierno del Estado.

Explicó que uno de los aspectos que mayor atención requirió fue el análisis de movilidad, con el objetivo de determinar que la eventual modificación de la vialidad no genere afectaciones al flujo vehicular de la zona.

“Estamos entrando a una etapa ahora de diálogo con los vecinos de la zona también para escuchar su consideración”, señaló Bonilla.

El presidente municipal indicó que, una vez concluido el proceso de diálogo con los vecinos y agotadas las revisiones correspondientes, el asunto podría ser enlistado en el orden del día del Ayuntamiento de Chihuahua para continuar con su procedimiento.

Respecto al valor de la superficie, Bonilla explicó que fueron realizados dos avalúos, uno de ellos de carácter colegiado, y estimó que el costo rondaría los 18 millones de pesos.

“Si mal no recuerdo, es creo que de 18 millones de pesos, si mal no recuerdo, pero les confirmo el dato y se los damos a conocer con mucho gusto”, puntualizó.

De esta manera, la posible adquisición del tramo de la calle Bustamante todavía se encuentra en proceso de análisis, a la espera de concluir el diálogo con los vecinos y posteriormente someter el tema a consideración del Ayuntamiento.