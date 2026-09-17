Alex Fernández se recupera de una infección respiratoria tras cancelar su presentación en el Grito de Culiacán

El cantante de música regional Alex Fernández se recupera de una infección respiratoria y gastrointestinal tras cancelar su presentación en la celebración del Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se detalló que el artista se encuentra estable, bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento correspondiente.

“Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”, destacó el mensaje.

El 15 de septiembre, el cantante anunció que no podría acudir al evento debido a que fue trasladado de urgencia a un hospital de Guadalajara cuando regresaba a México desde Las Vegas.

Se precisó que el equipo de músicos y mariachis de Alex Férnadez ya se encontraba en Culiacán con motivo de los festejos patrios.

“Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño. Nuestro management trabaja ya con los organizadores para reprogramar la actuación cuando las circunstancias lo permitan”, indicó.

Tras dos años cancelados por la inseguridad en los festejos patrios que se celebraron en Culiacán, se presentaron los cantantes de “90’s Pop Tour”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se desplegaron 15 mil elementos de las distintas corporaciones en los 20 municipios de la entidad.