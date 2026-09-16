Todo listo para Expo Agro Internacional Chihuahua 2026; conferencias y negocios marcarán la agenda

La Sala Magna concentrará conferencias y paneles sobre mercados agrícolas, comercialización, sanidad, financiamiento, agua y relevo generacional

Chihuahua será punto de encuentro del sector agropecuario con el inicio, este jueves 17 de septiembre, de Expo Agro Internacional Chihuahua y Foro del Agua 2026, encuentro de dos días que reunirá a productores, empresarios, especialistas, autoridades, organismos financieros y empresas vinculadas con el desarrollo del campo.

La Expo abrirá sus actividades desde las 8:00 horas con una exposición comercial y un Centro de Negocios, concebidos para acercar a productores y empresas, generar vínculos comerciales, presentar alternativas de financiamiento e impulsar proyectos productivos.

La ceremonia de inauguración se realizará de 10:30 a 11:45 horas, seguida del corte de listón y un recorrido por el área de exposición.

Conferencias y paneles en la Sala Magna

La Sala Magna concentrará algunas de las principales actividades de Expo Agro, con conferencias y paneles dedicados a los asuntos que inciden directamente en la productividad y competitividad del campo chihuahuense.

El programa incluye una conferencia magistral sobre el comportamiento del mercado de granos forrajeros y algodón, un análisis sobre los riesgos del gusano barrenador y un panel especializado en la comercialización de granos básicos.

También se abordarán la restauración de acuíferos mediante prácticas agrícolas, la participación de jóvenes en el sector agropecuario y el cambio generacional, uno de los desafíos centrales para garantizar continuidad, innovación y conocimiento en las actividades productivas.

En las conferencias y paneles participarán especialistas, funcionarios y representantes del sector productivo y financiero, entre ellos Raúl Félix De León Martínez, Mauro Parada Muñoz, José Ernesto Cacho Ribeiro, Rogelio García Moreno Garza, Néstor Baeza Corral, Francisco Xavier Valdés, John Beckham y Ricardo Wisbrun.

El agua como eje estratégico

El Foro del Agua 2026 formará parte de la agenda de Expo Agro con el propósito de llevar la discusión hídrica de los diagnósticos hacia proyectos y soluciones concretas.

Durante las dos jornadas se analizarán la restauración de acuíferos, el aprovechamiento de agua residual tratada en la agricultura, el impacto del fenómeno de El Niño, la infraestructura hidráulica, la planeación municipal y la gobernanza del recurso.

La agenda contempla además un panel sobre financiamiento para proyectos hídricos y agropecuarios, con representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural, FIRA y NADBank, orientado a vincular las necesidades del sector con instrumentos que permitan convertir propuestas en inversiones viables.

El viernes continuarán las mesas sobre el derecho humano al agua en comunidades rurales, gobernabilidad, gobernanza y marco jurídico. Los trabajos cerrarán con conclusiones y perspectivas rumbo al Foro del Agua 2027.

Durante dos días, Expo Agro Internacional Chihuahua 2026 reunirá en un mismo espacio producción, mercados, tecnología, agua, financiamiento y oportunidades de negocio, con una agenda enfocada en los retos que determinarán el futuro del campo chihuahuense.