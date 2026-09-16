Marco Bonilla teje acuerdos con PRI y MC rumbo a 2027

El alcalde capitalino Marco Bonilla, confirmó que mantiene conversaciones con dirigentes de distintas fuerzas políticas, en una etapa en la que comienzan a delinearse posibles acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027.

Bonilla informó que recientemente sostuvo un encuentro con integrantes del Poder Legislativo, donde dialogó con el presidente estatal del PRI, Alex Domínguez, además de coincidir con el diputado Francisco Sánchez, con quienes afirmó que continúa el diálogo.

El presidente municipal también señaló que existe interés en establecer comunicación con Movimiento Ciudadano y planteó que, de concretarse las condiciones, podrían analizarse distintas formas de participación conjunta.

“Esperemos pues que en el caso de MC la dirigencia nacional pueda darnos la oportunidad de entablar, sea una candidatura común, una alianza o lo que sea”, manifestó.

Bonilla habló de la posibilidad de construir “un gran frente, un gran bloque en el estado de Chihuahua” con las fuerzas políticas que coincidan en objetivos para la entidad, aunque no anunció hasta ahora un acuerdo formal.

El alcalde sostuvo que cada partido tendrá que definir su propia estrategia, pero afirmó que desde su perspectiva existe un interés común en defender los intereses de Chihuahua.

“Cada quien le toca ahora sí que luchar, proteger y defender su tierra. Nosotros nos toca hacerlo por Chihuahua particularmente”, expresó.