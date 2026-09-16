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Retira Gobierno Municipal 14.5 toneladas de basura en operativo de limpieza por festejos patrios

Tras los festejos realizados en el Centro Histórico para conmemorar el aniversario 216 por el inicio de la Independencia, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevó a cabo un operativo de limpieza donde retiró un estimado de 14.5 toneladas de basura.

De los trabajos de limpieza efectuados, durante la noche del lunes 15 se retiraron 11 toneladas y tras finalizar el desfile del 16 de septiembre se recogieron un total de 3 mil 500 kilos de deshechos con seis barredoras, un minicargador, dos dompes y cuadrillas manuales.

Con seis barredoras y 39 trabajadores manuales, se llevó a cabo la limpieza de las avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad al finalizar el desfile por el 16 de septiembre, desde la avenida 20 de Noviembre a lo largo de la avenida Venustiano Carranza, hasta la avenida Juárez y sobre esta última, hasta la avenida Tecnológico.

Para los trabajos de limpieza en la noche del 15 de septiembre se trabajó con el apoyo de 80 trabajadores manuales y al finalizar los festejos en el primer cuadro de la ciudad se brindó una última atención para el afine de la limpieza con barredoras y un minicargador.

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