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Descuidan un asador… y perros callejeros se dan un festín con la carne

Un descuido se convirtió en fenómeno viral cuando una familia dejó una parrilla desatendida en plena calle en Argentina. Varios perros del vecindario no dejaron pasar la oportunidad e irrumpieron en la escena para llevarse gran parte de los alimentos. El audaz atraco canino quedó registrado en video, mientras los presentes gritaban desesperados al ver escapar a los animales con el botín, convirtiendo a los hambrientos intrusos en los insólitos protagonistas del festín en redes sociales.

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