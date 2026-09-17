Inter Miami 2-0 Cruz Azul: La Máquina cae ante Messi y pierde la Campeones Cup 2026

Lionel Messi continúa extendiendo su leyenda, ahora a costa del mismísimo Cruz Azul, campeón vigente de la Liga MX, pero que no pudo con el Inter Miami en la Leagues Cup.

Marcador de 2-0 a favor del conjunto de las ‘Garzas’ con un partido sobresaliente por parte de Lionel Messi, quien colaboró con gol y asistencia para vencer al conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Si bien el Cruz Azul parecía imponer condiciones en el inicio del partido, los del sur de la Florida no tardaron en hacer daño, sobre todo con un Lionel Messi inspirado a los 24′ después de un servicio de Luis Suárez y en donde la ‘Pulga’ hizo ver mal a Willer Ditta.

El argentino se levantó para ganarle al zaguero la posición y rematar de cabeza para un nuevo gol en su ilustre carrera.

Y sería el propio Messi quien pondría en jaque al Cruz Azul en el segundo tiempo, todo gracias a un gol anulado y después, con una asistencia en un tiro de esquina que acabó por finiquitar el partido.

Lionel Andrés asistió a un Casemiro que también apareció con cierta libertad en el área y, de esta manera, remató de cabeza para anotar el segundo y último gol del encuentro para que Messi, y el Inter Miami, pasaran por encima ya del campeón de la Liga MX.