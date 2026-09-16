Invita Secretaría de Salud a caminata “Por Amor a la Vida 2026” para fomentar la donación de órganos

– _Se realizará el 19 de septiembre en la Ciudad Deportiva de la capital_

La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, invita a la población chihuahuense a participar en la Caminata Recreativa 4K “Por Amor a la Vida 2026”, que se realizará el próximo 19 de septiembre, de las 9:30 a las 14:00 horas, en la Ciudad Deportiva de la capital.

La actividad tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos, así como sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de manifestar en vida la voluntad de ser donante y comunicar esta decisión a la familia.

El punto de reunión será la explanada del Estadio Olímpico, donde se entregarán los kits por orden de llegada y hasta agotar existencias. La participación no tiene costo y no requerirá registro ni inscripción previa.

La convocatoria está abierta al público en general, con especial invitación a pacientes candidatos a trasplante renal, personas trasplantadas, donantes, familiares de donantes y sus seres queridos, para compartir un espacio de convivencia, reconocimiento y sensibilización.

Durante la jornada se ofrecerá un taller de RCP y sensibilización en seguridad vial, impartido por personal especializado de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE). También habrá un circuito de mini obstáculos, a cargo de la Quinta Zona Militar, y una Feria de Salud organizada por la Jurisdicción Sanitaria No 1.

La caminata forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se celebra cada 26 de septiembre.