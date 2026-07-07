Tendrá SFP sede temporal para atender mejor a las y los chihuahuenses 

A partir del 13 de julio la dependencia atenderá en avenida Tecnológico #4505



Con el propósito de ofrecer una mejor atención a las familias chihuahuenses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará trabajos de remodelación en sus instalaciones, por lo que a partir del 13 de julio brindará sus servicios en una sede temporal.

Este cambio se hará una vez que el acuerdo correspondiente sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

En tanto dicha publicación no se realice y el acuerdo no entre en vigor, la Oficialía de Partes continuará operaciones en el domicilio actual en calle Victoria #310, colonia Centro, para garantizar la recepción de promociones, escritos y demás documentos y procesos.

La reubicación responde al interés de mejorar tanto la atención al público como las condiciones de trabajo de las personas servidoras públicas que integran esta dependencia.

Durante este periodo, la ciudadanía podrá acudir a las nuevas instalaciones ubicadas en avenida Tecnológico #4505, colonia Las Granjas, donde se recibirán sin interrupción los mismos trámites y servicios.

Se agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía chihuahuense durante este proceso, cuyo único fin es impulsar labores de mayor calidad y cercanía.