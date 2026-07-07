Más de 300 contenciones de suicidio en junio; IMPAS llama a buscar ayuda a tiempo

El director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), Luis Arrieta Trevizo, informó que durante el mes de junio se realizaron más de 300 contenciones de suicidio, como resultado de la atención brindada a personas que atravesaban una crisis emocional.

El funcionario destacó que la línea de atención psicológica Hablar Salva Vidas ha registrado más de 3 mil llamadas en lo que va del año, lo que refleja que cada vez más personas buscan apoyo profesional ante situaciones de ansiedad, depresión o pensamientos suicidas.

Asimismo, señaló que más de 300 personas sobrevivientes de un intento de suicidio han aceptado recibir acompañamiento psicológico especializado, como parte del seguimiento que ofrece el IMPAS para reducir el riesgo de reincidencia y fortalecer su recuperación emocional.

Arrieta Trevizo recordó que el servicio de atención *800 permanece disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año. La línea es atendida por psicólogos capacitados para intervenir en crisis emocionales y brindar orientación inmediata a quienes lo necesiten.

El director del IMPAS hizo un llamado a la población para no enfrentar sola este tipo de situaciones y acercarse a los servicios de salud mental desde los primeros signos de alarma, al reiterar que pedir ayuda de manera oportuna puede marcar la diferencia y salvar vidas.