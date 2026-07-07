CARGANDO INFORMACIÓN...

Hombre se autolesiona con arma blanca en la colonia Mineral II

Un hombre de 42 años de edad resultó lesionado tras autolesionarse con un cuchillo en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mineral Josefina y Mineral Batopilas, en la colonia Mineral II.

De acuerdo con el reporte, el hombre presentaba heridas en ambas muñecas y en el cuello, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Tras ser estabilizado por los socorristas, el lesionado recibió los primeros auxilios y quedó bajo atención médica, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp