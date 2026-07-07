Retiran basurero clandestino junto a kínder en la colonia Independencia tras denuncias al CRC

Gracias a reportes realizados por la ciudadanía al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), este martes personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales retiró un importante montón de basura que se había acumulado en la esquina de un jardín de niños ubicado sobre la calle Urquidi, entre Carlos Pacheco y calle 43, en la colonia Independencia.

De acuerdo con la dependencia municipal, este sitio es uno de los puntos más recurrentes donde personas arrojan desechos de manera ilegal, pese a las labores constantes de limpieza que realiza el Gobierno Municipal.

Ante esta situación, el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, reiteró el llamado a la población para evitar convertir espacios públicos en tiraderos clandestinos y recordó que estas acciones representan un riesgo para la salud y el entorno.

Cabe recordar que apenas este lunes el funcionario advirtió que las personas sorprendidas tirando basura en la vía pública pueden ser sancionadas con multas de hasta 10 mil pesos, las cuales son incorporadas al recibo del impuesto predial para su cobro.

Además del impacto visual y la contaminación que generan estos acumulamientos, las autoridades alertaron que durante la temporada de calor y lluvias aumenta el riesgo de proliferación de fauna nociva, como garrapatas y otros insectos, debido a que estos sitios suelen convertirse en refugio de perros en situación de calle.

Finalmente, la Dirección de Servicios Públicos exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de prácticas a través del 072 del CRC, con el fin de atender de manera oportuna los reportes y mantener limpios los espacios públicos del municipio.