Juárez arde y los Bomberos siguen abandonados: Xóchitl Contreras exige a Pérez Cuéllar asumir su responsabilidad

La diputada Xóchitl Contreras afirmó que el presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, busca desviar la atención de su responsabilidad en el abandono del Heroico Cuerpo de Bomberos y de las condiciones en las que se encuentra operando Ciudad Juárez, luego del nuevo incendio registrado en el relleno sanitario.

“Me da pena ver la desesperación del presidente municipal con licencia. En lugar de responder por los problemas que dejó en Ciudad Juárez, prefiere repartir culpas y lanzar acusaciones sin pruebas. Si dice tener elementos, que presente las denuncias correspondientes y permita que sean las autoridades quienes resuelvan”, expresó.

La legisladora sostuvo que el Municipio es el primer responsable de supervisar a la empresa encargada de la operación del relleno sanitario, por lo que consideró inadmisible que, una vez más, se registre un incendio de esta magnitud sin que exista una explicación sobre las acciones de prevención y supervisión implementadas.

Xóchitl Contreras señaló que mientras el Gobierno Municipal intenta desviar la conversación, los bomberos continúan enfrentando incendios con un equipo insuficiente, situación que, dijo, ha denunciado desde hace meses. “Lo verdaderamente grave es que nuestros bomberos siguen trabajando con enormes carencias, mientras el Municipio sigue sin hacer de su equipamiento una prioridad.”

Asimismo, recordó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para obligar a los municipios del estado a destinar el dos por ciento de su presupuesto al equipamiento del Heroico Cuerpo de Bomberos, con el propósito de evitar que administraciones municipales sigan relegando un servicio esencial para la seguridad de la población.

La diputada reiteró el reto público al presidente municipal con licencia, al alcalde suplente, a los regidores y a los diputados locales de Morena para recorrer las estaciones de Bomberos y constatar personalmente las condiciones en las que trabajan los elementos.

“Les pongo día, hora y lugar. Dejemos los discursos y las descalificaciones. Vayamos a ver la realidad que viven nuestros bomberos y expliquémosle a los juarenses por qué siguen enfrentando incendios con un equipo tan limitado”, concluyó.