IMSS Nuevo León suma mejor tecnología para atender pacientes con enfermedades del corazón

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nuevo León sumó un equipo de alta tecnología llamado angiógrafo para brindar una atención especializada a los pacientes menores de edad que padecen enfermedades del corazón.

El nuevo aparato biplano proyecta dos imágenes simultáneas en alta resolución en una sola aplicación que permite a los doctores una mayor seguridad en los procedimientos de pacientes pediátricos, pero también adultos, con cardiopatías congénitas.

Se informó que el equipo fue instalado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Cardiología No. 34 ubicado sobre la avenida Lincoln en el sector Valle Verde en la ciudad de Monterrey.

“Representa un importante avance para la atención de niñas y niños con cardiopatías congénitas, las malformaciones más frecuentes en los recién nacidos que, de no detectarse y tratarse oportunamente, pueden ocasionar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida”, dice un comunicado.

Nuevo aparato paa mejor atención a pacientes

El uso angiógrafo disminuye los riesgos para el paciente, optimiza el tiempo de cada procedimiento y facilita al equipo médico especializado otorgar diagnósticos más precisos, así como realizar estudios o intervenciones con mayor seguridad.

Tras su implementación desde hace un mes, el IMSS Nuevo León detalló que en promedio se realizan siete procedimientos diarios con el nuevo aparato de alta tecnología y de última generación en el hospital que cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los pacientes desde la cita de hemodinamia hasta una posible cirugía.

“Dispone de un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogos intervencionistas pediátricos certificados por el Consejo Mexicano de Cardiología, lo que garantiza una atención altamente especializada”, dice un comunicado.

Anteriormente, el IMSS había reforzado su infraestructura y capacidad de atención a pacientes con la incorporación de un resonador magnético de última generación que fue instalado en el Hospital de Especialidades No. 25 en Monterrey.

El moderno resonador cuenta con una potencia de 3.0 teslas, superior al equipo anterior de 1.5 teslas, lo que permite obtener imágenes de mayor resolución y calidad diagnóstica.