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Chihuahua capital no registró incremento en turismo durante Mundial 2026

Miguel Ordóñez presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua señaló que no se registraron incrementos de huéspedes durante el mundial 2026.

“Paso como si nada, no tuvimos un repunte  y ni modo digo eso pasa”, comentó. 

Las ciudades sedes del mundial en México, como Monterrey, CDMX y Guadalajara son los únicos que presentaron incrementos en ocupaciones hotelera.

El resto del país se dio de manera normal sin grandes porcentajes en ocupación hotelera, cabe resaltar que la ciudad de Chihuahua cerró con 57% de ocupación hotelera.

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