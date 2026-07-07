Llama Servicios Públicos a denunciar predios sucios; multas pueden alcanzar los 10 mil pesos

Luego de que se atendiera de nueva cuenta un predio con acumulación de basura en la colonia Independencia, ubicado sobre la calle Urquidi, entre las calles 43 y Carlos Pacheco, el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos y recordó que los propietarios de terrenos baldíos están obligados a mantenerlos limpios.

El funcionario explicó que la limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos, por lo que hizo un llamado a que cada persona mantenga en buenas condiciones el espacio que le corresponde y reporte aquellos inmuebles abandonados que representen un riesgo para la comunidad.

De Lamadrid señaló que cuando se recibe un reporte a través del 072 o de la aplicación Marca el Cambio, personal municipal acude a verificar el sitio y notifica al propietario para que realice la limpieza correspondiente.

Indicó que, si después de 10 días el dueño no atiende el requerimiento, el Municipio aplica una sanción que se refleja en el impuesto predial, además de realizar la limpieza del predio y cobrar al propietario el costo de los trabajos efectuados.

El director enfatizó que los vecinos no deben verse afectados por quienes descuidan sus propiedades, ya que la acumulación de basura genera malos olores, fauna nociva y otros problemas sanitarios que terminan impactando a las viviendas cercanas, especialmente durante la temporada de calor.

Asimismo, informó que las multas por mantener terrenos en condiciones insalubres pueden alcanzar casi los 10 mil pesos, monto al que puede sumarse un cargo adicional dependiendo del peso de los desechos retirados o de la dimensión del predio intervenido.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para utilizar el teléfono 072 o la aplicación Marca el Cambio para reportar este tipo de situaciones y contribuir a mantener limpia la ciudad. “La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”, recordó.