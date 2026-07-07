TV Azteca entra en concurso mercantil: qué significa para la empresa de Ricardo Salinas Pliego y por qué llegó a esto

TV Azteca fue declarada en concurso mercantil como parte de su reestructuración financiera. Te explicamos qué significa esta medida, por qué llegó a ella y qué puede pasar con la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

TV Azteca inició formalmente una de las etapas más delicadas de sus más de tres décadas de historia. Una jueza federal declaró a la televisora en concurso mercantil, una figura jurídica que busca evitar la quiebra de la empresa de Ricardo Salinas Pliego mediante la reestructuración de sus pasivos y la negociación con sus acreedores.

La resolución, emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, responde a una solicitud presentada por la propia empresa meses atrás como parte de una estrategia de reorganización financiera.

TV Azteca inicia su reorganización de pasivos para evitar la quiebra

En un comunicado, TV Azteca afirmó que el proceso permitirá “avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos” y fortalecer su estructura financiera sin interrumpir sus operaciones.

Lejos de significar el cierre inmediato de la televisora, el concurso mercantil abre un periodo de conciliación durante el cual la empresa intentará alcanzar acuerdos con sus acreedores bajo la supervisión de un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Si las negociaciones prosperan, la compañía podrá reestructurar sus deudas y continuar operando. Si fracasan, el procedimiento podría avanzar hacia una eventual quiebra.

El origen de esta situación se encuentra en una combinación de factores financieros acumulados durante varios años.

Ricardo Salinas Pliego (Iván Stephens)

La empresa enfrenta una disputa con tenedores de bonos en Estados Unidos por obligaciones superiores a los 580 millones de dólares, además de un incremento considerable de sus pasivos.

Documentos judiciales reportados por diversos medios señalan que TV Azteca registró cerca de 23 mil 345 millones de pesos en deudas distribuidas entre casi dos mil obligaciones financieras.

La estrategia de TV Azteca con miras al futuro

La televisora sostiene que el concurso mercantil forma parte de una estrategia diseñada para preservar el valor del negocio y garantizar su viabilidad a largo plazo.

Desde febrero anunció que recurriría voluntariamente a este mecanismo al considerar que era la vía más adecuada para ordenar sus compromisos financieros en un entorno marcado por la transformación del mercado televisivo, la migración de la publicidad hacia plataformas digitales y los efectos que dejó la pandemia sobre los ingresos de la industria.

En paralelo, la empresa tomó otras decisiones relevantes durante este año. En marzo concretó los pasos para dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y formalizó la solicitud de concurso mercantil en México, con el objetivo de concentrar en el país la reestructuración de sus obligaciones mientras mantiene abiertos litigios con acreedores estadounidenses.

Aunque el proceso concursal corresponde exclusivamente a TV Azteca, el caso ocurre en un momento de fuerte presión para el conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego.

En los últimos meses, distintas empresas del grupo han enfrentado litigios fiscales y financieros que han colocado al empresario bajo un intenso escrutinio público, aunque esos procedimientos son jurídicamente independientes del concurso mercantil de la televisora.

¿Qué le espera a TV Azteca al anunciar el concurso mercantil?

Por ahora, el mensaje de la compañía es que la programación, las transmisiones y la operación cotidiana continuarán con normalidad.

La diferencia es que, a partir de esta resolución judicial, TV Azteca deberá negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial para intentar recuperar estabilidad financiera y evitar que el procedimiento desemboque en una liquidación.

El desenlace dependerá de la capacidad de la empresa para alcanzar acuerdos durante el periodo de conciliación.

De conseguirlos, el concurso mercantil habrá cumplido su objetivo: permitir que una compañía con problemas de liquidez reorganice sus finanzas sin dejar de operar. Si no existe consenso entre las partes, la legislación prevé que el proceso pueda evolucionar hacia la etapa de quiebra.