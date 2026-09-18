Tecnológicas repuntan en Nueva York por demanda de microchips

Las acciones de empresas tecnológicas registraron un fuerte incremento en la jornada de este jueves en Wall Street, apoyadas por el optimismo en la demanda de microcomponentes que continúa superando la capacidad de oferta actual, pese al debate sobre los elevados requerimientos de capital y los riesgos del sector.

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la IA, registró un avance de 2.16% a 64.37 dólares por unidad.

Entre los títulos de firmas que impulsaron este incremento están los de Super Micro Computer con 9.50% a 40.35 dólares por acción, seguido por los de Arm con 8.57% a 264.9 dólares e Intel al escalar 7.67% a 108.8 dólares.

Otras firmas tecnológicas que también se contagiaron del optimismo fueron AMD (6.36%) a 545.1 dólares, Micron (5.50%) a 977.5 dólares, Oracle (5.19%) a 150.6 dólares y los American Depositary Receipts (ADR) de SK hynix (4.64%) a 184.01 dólares.

A esta lista se sumaron NVIDIA (2.54%) a 219.34 dólares, Broadcom (2.29%) a 347.3 dólares, Qualcomm (2.15%) a 188.81 dólares y Microsoft (1.50%) a 497.67 dólares.

Se mantiene el optimismo

“Los inversionistas se mantienen atentos a las declaraciones de los líderes de la inteligencia artificial sobre moderar el crecimiento de la misma, mientras se avanza en temas regulatorios y de seguridad. Desde nuestra perspectiva, las advertencias de ralentización podrían operar como un factor de moderación de valuaciones elevadas, pero no necesariamente un freno al Capex del sector”, explicaron analistas de Monex Casa de Bolsa.

Añadieron que dichos comentarios podrían ser tomados como un catalizador para una transición hacia una IA más madura y segura, manteniendo un sólido optimismo estructural respaldado por la fuerte demanda global de semiconductores e infraestructura en la nube.

“Luego de que, a principios de semana, declaraciones de líderes del sector de inteligencia artificial pidieron moderar la velocidad del despliegue de modelos de IA, varias firmas de análisis de Wall Street publicaron notas reafirmando que la demanda de infraestructura base (centro de datos y microchips) se mantiene intacta a largo plazo, desencadenando compras de oportunidad en emisoras clave”, resaltaron analistas de GBM Research.

Expertos de Banamex escribieron que el incremento fue debido a un descenso en los precios del petróleo y menores presiones en los bonos del Tesoro, luego de que alcanzaran niveles no vistos en más de una década.

“Por su parte, los inversionistas asimilan la decisión de la Fed en la reunión de política monetaria que se llevó el miércoles, en la cual, los miembros del Comité votaron -de manera unánime- aumentar 25 puntos base su tasa de referencia, siendo éste el primer incremento desde julio de 2023”, añadieron.

Algunos analistas piensan que el sector de tecnología podría gastar hasta 1.4 billones de dólares en el 2027. Gartner, una firma de investigación y consultoría, proyecta que el gasto global en IA alcanzará los 2.5 billones de dólares este año.

Bonos de Tesoro a la baja

Durante la sesión destacó la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en el mercado secundario, después de ocho sesiones consecutivas de incrementos.

La tasa de las notas a 2 años disminuyó 6.5 puntos base a 4.67%, mientras que la tasa a 10 años retrocedió 9.0 puntos base a 4.93%, luego de acumular un incremento de 25.5 puntos base durante las ocho sesiones previas y alcanzar un máximo de 5.0390%, no observado desde el 19 de julio de 2007.

Por su parte, el rendimiento de los bonos a 30 años cayó 7.4 puntos base a 5.28%, registrando su mayor descenso desde el 19 de agosto.

Wall Street cerró al alza impulsada por tecnológicas y caída del petróleo

Los principales índices en Nueva York finalizaron con alzas en la jornada de este jueves, impulsados principalmente por un rebote de las acciones del sector tecnológico y el alivio de los participantes del mercado tras asimilar la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados financieros recuperaron el apetito por el riesgo y rompieron una racha de tres días consecutivos con pérdidas.

El S&P 500 subió 1.14%, a 7,637.71 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.69%, a 26,418.30 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.61%, a 51,778.04 enteros.

En este contexto, nueve de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron con avances. El segmento de tecnología (+2.20%), consumo discrecional (+1.43%) y servicios públicos (+0.86%) encabezaron las ganancias.

Por el contrario, los segmentos de consumo básico (-0.04%) y financiero (0.01%) registraron los mayores retrocesos.

Mayor optimismo

Para analistas del Banco Bx+, los principales índices accionarios de Estados Unidos finalizaron la sesión del jueves con ganancias favorecidos por un mayor optimismo sobre el control de la inflación y menores precios del crudo.

Además, el alza de tasas anunciada por el Fed el miércoles mejoró la percepción de los inversionistas sobre el compromiso y la capacidad del banco central estadounidense para cumplir con su mandato constitucional.

“Esta situación dio cierto alivio al rendimiento de los bonos de deuda de largo plazo de ambas economías. Adicionalmente, el retroceso en el precio de los hidrocarburos respondió al ofrecimiento por parte de Arabia Saudita para transferir crudo de buque a buque y así continuar su procesamiento en refinerías asiáticas”, detallaron.

Por su parte, en la más reciente reunión de política monetaria de la Fed, se decidió aumentar la tasa de referencia para ubicarla en un rango entre 3.75% a 4.00 por ciento.