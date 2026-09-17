Inician actividades por el Día Nacional de Protección Civil

El Gobierno del Estado inició las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, que incluye simulacros en inmuebles de dependencias gubernamentales, del poder Legislativo y de la iniciativa privada en la ciudad de Chihuahua.

Las acciones comenzaron a temprana hora en edificios del Congreso del Estado, del Instituto Chihuahuense de la Juventud, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la Subsecretaría de Movilidad, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Posteriormente continuaron en la Fiscalía General del Estado, así como en las fiscalías Anticorrupción, y en la Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Pensiones Civiles del Estado, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Ingresos y en los Talleres Gráficos.

Este sábado a las 8:00 horas, se realizará la ceremonia conmemorativa en la Plaza de la Grandeza. Ese mismo día, como parte del Simulacro Nacional, los teléfonos celulares recibirán la alerta sísmica en todo el país.

El martes se llevará a cabo el simulacro estatal con la participación de dependencias gubernamentales, escuelas, hospitales y empresas, para una participación estimada de más de 11 mil 600 personas.

Como parte de la jornada, del 17 al 22 de septiembre se imparten pláticas informativas, con un programa contempla las conferencias “Medidas de autoprotección a lo largo del año”, a cargo de Joel Franco Morales, instructor de la CEPC, y “Tu hogar en el mapa de riesgos”, por Ana Bravo Osuna, directora de Planeación.

Además se expondrán los temas “El Fenómeno de El Niño: Impactos y Prevención en Chihuahua”, impartida por Leonid Vladimir Castanedo Guerra, y “Cómo se vive un incendio forestal desde la Protección Civil”, a cargo del titular de la CEPC, Luis Corral Torresdey.

Las conferencias se transmiten en tiempo real, a través de la cuenta oficial de Facebook de la CEPC Chihuahua.