“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, advierte Embajada de EE.UU. al gobierno mexicano

La Embajada de EE.UU. en México advirtió este jueves que la Administración de Donald Trump utilizará “todas las herramientas disponibles” para combatir a los cárteles y “exigir cuentas a quienes los apoyen”, en un nuevo mensaje de presión sobre el país vecino.

“Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países”, señaló la representación diplomática, que acompañó el mensaje con otra advertencia: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”.

La Administración Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

🇺🇸🤝🇲🇽Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países.

Apoyar a los… https://t.co/aro3qLUstM — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 17, 2026

El pronunciamiento se conoció después que Washington anunciara cargos contra un ciudadano mexicano residenciado ilegalmente en EE.UU., acusado de proporcionar apoyo material al Cártel del Golfo, una de las organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

La advertencia también llega después que Trump enviara al Congreso su nueva lista de países considerados importantes en el tránsito o la producción de drogas ilícitas. En el documento, la Casa Blanca reconoce las acciones emprendidas por México, entre ellas mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la detención o muerte de líderes de organizaciones criminales.

Sin embargo, Washington considera que esos avances son insuficientes y reclama “medidas adicionales” contra los grupos que califica como “narcoterroristas”. La Administración Trump también sostiene que México necesita aumentar sus inversiones en las fuerzas de seguridad federales y locales para mantener y ampliar sus operaciones.

Entre las exigencias más sensibles figura la de identificar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos vinculados con los cárteles. El documento estadounidense sostiene que esos funcionarios habrían ayudado o encubierto a organizaciones criminales y, según Washington, “traicionado” la seguridad y la soberanía de México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a esos señalamientos y afirmó que su país “no necesita” ser juzgado desde el exterior. La mandataria reclamó a su vez conocer qué está haciendo Washington contra el consumo y la distribución de drogas dentro de EE.UU., el lavado de dinero y el tráfico de armas hacia México, aunque reiteró que su Gobierno continuará trabajando contra el narcotráfico.