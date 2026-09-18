Presentan Centro Virtual de Valor Agregado (CV2A), plataforma para llevar innovación y tecnología al campo de Chihuahua

En el marco de Expo Agro Internacional Chihuahua 2026, Sebastián Díaz, director de Chihuahua Futura, presentó el Centro Virtual de Valor Agregado (CV2A)

Chihuahua, Chihuahua.- En el marco de la Expo Agro Internacional Chihuahua 2026, fue presentado el Centro Virtual de Valor Agregado (CV2A), Agroindustria y Alimentación Avanzada, una plataforma que busca conectar a productores y empresas con academia, Gobierno, sociedad civil, tecnología e información especializada para elevar el valor de la producción agroalimentaria del estado.

Sebastián Díaz, director de Chihuahua Futura, presentó la herramienta y explicó que está construida bajo un modelo de cuádruple hélice, con el propósito de vincular a los diferentes actores del sector y convertir el conocimiento disponible en nuevos proyectos, productos y oportunidades de negocio.

El CV2A permitirá que productores, transformadores, proveedores, investigadores, profesores y estudiantes accedan a herramientas de inteligencia sobre exportaciones e importaciones de Chihuahua, estudios y diagnósticos especializados, así como información sobre patentes y desarrollos tecnológicos disponibles a nivel internacional.

“El objetivo es conectar, colaborar y agregar valor”, explicó Díaz, quien destacó que la plataforma pretende facilitar el acceso a información técnica validada y generar nuevas redes de colaboración dentro del ecosistema agroalimentario.

Como parte de Expo Agro Internacional Chihuahua 2026, también se formalizó el convenio de colaboración para impulsar el CV2A, encabezado por Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), a través de la Vicepresidencia de Chihuahua Futura.

Al acuerdo se incorporaron CODECH, DESEC, CODER, Fundación Produce Chihuahua, APRONUEZ, Clúster Agroindustrial de CANACINTRA Chihuahua, la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH), con las secretarías estatales de Desarrollo Rural y de Innovación y Desarrollo Económico como testigos de honor.

La apuesta es consolidar el CV2A como un bien público que permita aprovechar ciencia, tecnología e información para elevar la productividad, impulsar la transformación de productos y generar mayor valor agregado para el campo y la agroindustria de Chihuahua.