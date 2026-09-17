Celebra Arturo Medina apertura de frontera para el ganado; reconoce a ganaderos chihuahuenses

El diputado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Arturo Medina, celebró el avance en la reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado y reconoció especialmente a las familias ganaderas de Chihuahua, que han resistido meses de incertidumbre y afectaciones económicas.

La reapertura del comercio de ganado en pie comenzó de manera gradual el pasado 24 de agosto por el cruce Agua Prieta-Douglas, en Sonora.ñ, y ahora tocó a Chihuahua con la reactivación del cruce San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera con Nuevo México.

“Esta es una noticia que celebramos porque detrás de cada cabeza de ganado hay meses de trabajo, inversión y esfuerzo de familias enteras. Los ganaderos chihuahuenses resistieron, cuidaron sus hatos y no bajaron los brazos en uno de los momentos más complicados que ha enfrentado el sector”, expresó Medina.

El legislador priista señaló que la reactivación representa un respiro para una actividad fundamental en la economía de numerosas comunidades rurales del estado, particularmente después de las restricciones impuestas a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el gusano barrenador.

Medina destacó que los productores han tenido un papel fundamental en las tareas sanitarias y de vigilancia necesarias para recuperar las condiciones de exportación. El propio Senasica ha reconocido la participación de productores y médicos veterinarios en las acciones de prevención, control y erradicación de la plaga.

“A los ganaderos de Chihuahua hay que reconocerles su responsabilidad y su compromiso. Cuando se les exigieron mayores controles, vigilancia y medidas sanitarias, respondieron porque saben que proteger el estatus sanitario significa proteger el patrimonio de miles de familias”, afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado sostuvo que ahora corresponde a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno mantener la coordinación necesaria para consolidar la reapertura y evitar nuevos cierres que vuelvan a golpear al sector.

“Que se abra la frontera es una buena noticia, pero el trabajo no termina aquí. Hay que garantizar que permanezca abierta, fortalecer la sanidad y acompañar a nuestros productores. El ganado de Chihuahua tiene calidad, nuestros productores tienen capacidad y nuestro estado merece recuperar plenamente su lugar en el mercado internacional”, concluyó Medina.