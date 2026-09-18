Cámara de seguridad capta cómo un perro salva a su dueño de un violento asalto en Bogotá

Un osado perro defendió a su dueño de un asalto callejero la semana pasada en el sureste de Bogotá (Colombia).
Una cámara de seguridad captó el momento en que dos criminales en motocicleta interceptan al joven mientras paseaba a su mascota.
Cuando uno de los ladrones corre hacia la víctima para robarle el celular, el perro regresa a toda velocidad y se abalanza furiosamente contra el delincuente, obligándolo a huir junto a su cómplice.
#BOGOTÁ. Un verdadero héroe de cuatro patas defendió a su dueño de un asalto con cuchillo el pasado 09SEP, en el b/Primero de Mayo, loc/San Cristóbal. El valiente perrito reaccionó de inmediato para proteger a su amo cuando un individuo descendió de una motocicleta para robarle… pic.twitter.com/Dip1YzDp48
— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 16, 2026