Destaca SDR la importancia de vincular la agricultura con la recuperación hídrica de Chihuahua

En el marco de la Expo Agro Internacional Chihuahua y Foro del Agua 2026, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, participó en el panel magistral sobre el proyecto de Distrito de Riego con Agua Residual Tratada Tabalaopa, “Restauración de Acuíferos a través de la Agricultura”, donde afirmó que la agricultura debe formar parte de las soluciones para atender los retos hídricos de Chihuahua.

Durante su participación, el funcionario estatal destacó que la disponibilidad del agua es una de las principales consideraciones que enfrentan las y los productores al momento de iniciar una inversión, por lo que resulta fundamental avanzar hacia un aprovechamiento más inteligente y sustentable del recurso.

“Siempre hemos visto al sector agrícola como el principal usuario del agua, pero también es el principal inversor y el que más riesgo le pone a todo este tema de la producción de alimentos”, señaló.

Explicó que el proyecto Tabalaopa representa una oportunidad para demostrar que el tratamiento y reúso del agua pueden contribuir a disminuir la presión sobre las fuentes convencionales de abastecimiento, al tiempo que se generan alternativas para la actividad agrícola.

Añadió que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia una economía circular del agua y hacer visibles los esfuerzos que se realizan para conservar, restaurar y reutilizar el recurso, particularmente en una entidad donde el desarrollo de las actividades productivas depende de una adecuada gestión hídrica.

El secretario destacó también la importancia de mantener una agenda hídrica de largo plazo para la ciudad de Chihuahua, que contemple el conocimiento de sus acuíferos, la participación de los sectores productivos y la colaboración entre gobierno, sociedad civil y ciudadanía.

El panel contó con la participación de Néstor Baeza Corral, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH); Francisco X. Valdés, CEO de Aqua et Terra Sustainable; Armando Gutiérrez Torres, director de Desarrollo Rural, y Sala Daniel Gutiérrez, director asociado de Financiamiento de NADBank.

Durante el encuentro se presentó el proyecto de Distrito de Riego con Agua Residual Tratada Tabalaopa como un caso de análisis sobre la posibilidad de vincular el tratamiento de aguas residuales, la infraestructura de conducción y la agricultura con estrategias de recuperación hídrica y ambiental.