CARGANDO INFORMACIÓN...

Prevén viernes con chubascos en las regiones norte y sur del territorio estatal; máxima será de 33°C en la ciudad de Chihuahua

Este viernes, una masa de aire frío sobre el golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias.

Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (este), Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste), mismas que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp