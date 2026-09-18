Prevén viernes con chubascos en las regiones norte y sur del territorio estatal; máxima será de 33°C en la ciudad de Chihuahua

Este viernes, una masa de aire frío sobre el golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias.

Se pronostican #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 60 km/h en zonas del noroeste, norte y occidente del país. pic.twitter.com/eaNg3FOT2d — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2026

Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (este), Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste), mismas que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado.

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.