Con gran éxito inició el Festival Internacional de la Manzana en Guerrero

Con una plaza central abarrotada y un ambiente cargado de risas, el Festival Internacional de la Manzana (FIM) 2026 arrancó oficialmente sus actividades en el corazón de la ciudad. A media semana, el escenario principal del centro histórico lució a su máxima capacidad para recibir a Mike Salazar, “El Caballero de la Comedia”, quien coronó la noche inaugural con una rutina que mantuvo al público riendo de principio a fin.

​Mike Salazar ofreció una destacada rutina de comedia que mantuvo cautivo al público asistente de principio a fin.

Durante su intervención, el comediante interactuó de manera cercana y espontánea con las familias presentes, generando un ambiente festivo que fue recibido entre ovaciones y aplausos.

​El programa del primer día de actividades dio inicio con una sólida cartelera que reunió el talento y carisma de El Luisenciado, Abdiel Martínez y la agrupación Neón, quienes fueron los encargados de encender el ánimo de la concurrencia desde temprana hora y preparar el escenario para el acto estelar.

​Con este arranque exitoso, las autoridades municipales reiteran la invitación a seguir disfrutando de los eventos culturales, artísticos y deportivos, programados a lo largo de las celebraciones de la manzana en los próximos días.

El presidente municipal Salvador Villa informó que se esperan más sorpresas de artistas nacionales e internacionales como Maria Leon, Serapio y Alex, Griss Romero y, en el gran cierre, con El Yaki; hay otros eventos como el rodeo de noche que se tiene programado para el próximo sábado. Esto y más se desarrolla en el Festival Internacional de la Manzana 2026.