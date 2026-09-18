Phillies reclama de waivers de White Sox al mexicano José Urquidy

Los Philadelphia Phillies reclamaron al lanzador José Urquidy de la lista de waivers de los Chicago White Sox y podría ver acción este viernes contra los New York Mets.

El manager de los Phillies, Don Mattingly, dijo que esperaba que Urquidy fuera el abridor del viernes o que actuara tras el abridor para cubrir una buena cantidad de entradas. Philadelphia necesitaba otro abridor después de que el pitchder seleccionado al Juego de Estrellas, Jesús Luzardo, fuera colocado en lista de lesionados debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

“Obviamente, perder la apertura de ‘Zus’ te obliga, en cierto modo, a afrontar un juego dependiendo del bullpen”, comentó Mattingly antes del inicio de la serie este jueves. “Y un juego de bullpen —donde vas relevista tras relevista— es algo distinto a contar con un lanzador capaz de cubrir varias entradas y realizar entre 70 y 75 lanzamientos”.

Urquidy, lanzador derecho de 31 años, fue colocado en asignación el martes. Esta temporada registra una marca de 2-2, con una efectividad de 5.28 y un salvamento, tras una apertura y 10 apariciones como relevista con los White Sox y Pittsburgh Pirates.

Su última actuación fue el 8 de septiembre, cuando permitió dos carreras en cuatro entradas de relevo y realizó 45 lanzamientos contra los Pirates.

Luzardo, quien fue seleccionado por primera vez para el Juego de Estrellas esta temporada, figura entre los 10 mejores lanzadores de la Liga Nacional con 14 victorias, una efectividad de 2.87 y 221 ponches.

Philadelphia transfirió al lanzador derecho Caleb Kilian a la lista de lesionados de 60 días.